Claudia Leitte entra com recurso para evitar devolução de dinheiro ao MinC

Na tentativa de impedir a devolução de R$ 1,2 milhão aos cofres públicos — determinada pelo Ministério da Cultura (MinC) —, a cantora Claudia Leitte entrou com um recurso contra a decisão. De acordo com o MinC, a verba conquistada através da Lei Rouanet foi utilizada de forma irregular. A exigência da devolução foi publicada no dia 20 de outubro no Diário Oficial da União.

A produtora da cantora, Ciel, não teria cumprido com as regras legais para distribuição e venda dos ingressos dos shows. Leitte tinha apenas 10 dias para resolver se iria recorrer ou iniciar o pagamento. Ao G1, a assessoria da cantora informou que, o pedido já foi encaminhado à Justiça, negando irregularidades. Por sua vez, o MinC afirmou que, os documentos ainda não foram recebidos. Não há limite de tempo para a análise do recurso.