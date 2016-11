Alagamentos e rede de esgoto; moradores da Lagoa Grande aguardam melhorias

Roberta Costa

Representantes do Governo do Estado, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), da construtora Pejota e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), fizeram uma inspeção na manhã desta sexta-feira (03), nas obras da Lagoa Grande, em Feira de Santana. Eles visitaram as casas dos moradores da região, para verificar as suas principais reivindicações. O Governo Municipal foi convidado para a inspeção, mas não enviou representante.

Enquanto os visitantes da lagoa solicitam a instalação de rampas de acesso para deficientes, espaços cobertos, lixeiras ecológicas, maior iluminação; os moradores do local têm uma única reivindicação: rede de esgoto.

Morador da rua Visconde do Mauá, Antônio Boaventura, morador da região há mais de 20 anos, lamenta a situação.

“Além de uma lameira triste, quando chove o esgoto entra em casa. Não temos esse serviço e nossa esperança é que, com essa obra, eles façam”.

Há 17 anos no local, Manoel Azevedo, reclama que após o início das obras “os alagamentos na região pioraram, o que causa mau cheiro, pois não há esgoto. Tem que colocar mais manilhas para escoar a água”.

De acordo com o diretor de Habitação e Urbanização Integrada do CONDER, Deusdete Fagundes de Brito, há um desencontro nas informações dos moradores.

“É o que discutimos hoje, essa intervenção vai, por certo, melhorar as condições de água, de esgoto e drenagem das casas no entorno da lagoa. Houve uma ocupação desordenada e isso, de certa forma, tem aumentado, o que proporciona mais alagamentos, mas as intervenções em termos de drenagem são feitas para diminuir o fluxo de água e resolver a situação”.

Ele acrescentou que, até o final do primeiro semestre de 2017, todo o trabalho de esgoto sanitário será concluído.

“São 30 mil metros de rede de drenagem, que vai melhorar sensivelmente a qualidade de vida dos moradores”.

O deputado estadual Zé Neto, líder do governo na Assembleia Legislativa, afirmou que desde o começo das obras, o debate com a comunidade é prioridade.

“Estamos conversando e trazendo soluções para minimizar as dificuldades que historicamente eram enfrentadas aqui. Muitas coisas são anteriores a obra, mas mesmo assim, para que não fique dívida com a comunidade, estamos realizando”.

Sobre os alagamentos, ele pontuou que, “tem que melhorar as vazões das manilhas para diminuir o problema”.

Além disso, o deputado lembrou que “840 famílias moravam dentro da lagoa e foram relocadas. Não podemos tirar todo mundo, mas estamos resolvendo pontos crônicos e o esgotamento sanitário é o principal. 7 mil famílias serão beneficiadas”.

Inauguração - Ainda não há uma data definida para a entrega da obra à comunidade, mas isso deve acontecer ainda esse ano. “Vamos melhorar a iluminação, colocar pontos de luz, arborização, plantar cerca de 1300 árvores para entregar essa importante obra ao povo de Feira de Santana”, concluiu.