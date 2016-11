Os ataques a Moro e os projetos pessoais de poder

Goste-se ou não do juiz Sergio Moro é preciso reconhecer que desde a chegada de Cabral a Justiça brasileira não dava um salto para diante de forma tão significativa. Eficaz, com 97% de suas decisões ratificadas pelos tribunais superiores ele elevou o padrão de funcionamento judicial acostumado ao marasmo e tolerância colocando em evidência, inclusive, a ineficiência do STF em condenar os culpados do foro privilegiado, esta aberração jurídica que protege mais de 20.000 mil autoridades.

Comandando a operação Lava-Jato ele condenou politícos, desmontou esquemas, recuperou verbas, encarcerou empresários frequentadores contumazes dos notíciarios de fraude e que jamais sonhamos em ver presos e condenados, e modificou nossa percepção do que deve ser a ação judicial. Evidentemente que está sujeito a críticas e elas devem ser feitas. Em uma operação com a envergadura da Lava-Jato seria quase impossível não haver alguma eventual ação que gerasse um embate juridico, o que deve ser ententido naturalmente. Do mesmo modo acho que dve haver alguma lei que limite o abuso de autoridade, embora não aquela patrocinada por Renan e seus asseclas.

O que estamos vendo, no entanto, é que a medida que a Lava-Jato se aproxima das lideranças políticas mais destacadas, com cacife presidencial, nos diversos partidos, acentua-se as acusações e tentativas de desgastar e apear Moro de seu caminho. A defesa nasce quando cada um vê ameaçado seu projeto de poder. Agora, a novidade, é acusar Moro de ser político e candidato, o que o juiz nunca sinalizou. Aliás, no entanto, se o fosse, desde que afastado da magistratura, não haveria nada de ilegal, nem invalidaria nenhuma de suas ações. O argumento serve apenas como sofisma para justificar as escolhas pessoais de poder.

O que os políticos delatados tem de justificar são seus crimes, que lesam os brasileiros e o país e Moro, o rigor da lei. Aliás, su contra uma parte das 10 medidas contra a corrupção que ele defende, mas nem por isso vou deixar de reconhecer o monumental trabalho e exemplo que ele está legando ao país.