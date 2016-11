Crianças aprendem a gostar de Feira

Morei em quatro cidades, ao longo da vida, se não estou enganado. E estive em muitas outras (não tantas nem as que eu mais gostaria, infelizmente). Em nenhuma vi os naturais da própria cidade se empenharem em falar mal dela, como vi sempre e continuo a ver em Feira de Santana.

Longe de mim, crítico ao ponto de alguns inconformados me acharem rabugento, defender que o sol seja tapado com a peneira, escondendo os males da cidade. Mas acontece que em Feira manifesta-se com frequência um desgosto pela terra natal que só contribui para que ela não corrija seus defeitos. Se seus moradores pouco se importam com ela naturalmente não lutarão para que melhore.

Daí a importância do projeto Feira que te quero ver, da secretaria municipal de Educação, que entregou os prêmios na segunda-feira para os melhores trabalhos. Os alunos produziram vídeos e livros eletrônicos sobre prédios históricos da cidade, como o Mercado de Arte Popular, o Museu Regional de Arte (antiga Escola Normal), o Casarão Fróes da Mota, e as igrejas Senhor dos Passos e Catedral de Senhora Santana.

Lugares bem conhecidos, não? Nem tanto quanto devem, porque muitos desses meninos e meninas nunca tinham estado neles e com o projeto passaram a valorizá-los. Feira precisa disso.

“Percebemos que muitos alunos não conheciam locais históricos da nossa cidade. Muitos ainda não sabiam fatos importantes da própria história de Feira de Santana”, constatou a secretária de Educação, Jayana Ribeiro.

O impacto foi percebido pelo próprio prefeito José Ronaldo, que se declarou feliz por ter recebido algumas das turmas, para contar sobre o Paço Municipal, onde tem seu gabinete. “Fiz questão de contar não só a história do prédio como também dados curiosos sobre os prefeitos que me antecederam. Este projeto deve continuar nos próximos anos porque tem resultados bem interessantes”, reconhece.