Brad Pitt entra na justiça para pedir guarda conjunta dos seis filhos

Brad Pitt resolveu entrar na disputa pela guarda de seus filhos. Nessa sexta-feira (4), o astro entrou com o pedido para ficar com as seis crianças em um tribunal de Los Angeles (EUA), segundo informações do DailyMail.

A publicação teve acesso aos documentos que mostram que Brad pediu a custódia física e legal conjunta de Maddox, 15 anos, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10, e os dois irmãos gêmeos de oito anos Knox e Vivienne, as seis crianças que compartilha com Angelina Jolie. A guarda conjunta possibilita que pai e mãe continuem em contato com as crianças.

Segundo informações publicadas pelo Hollywood Life na quarta-feira (3), Pax e Shiloh informaram à mãe que gostariam de viver com o pai. “Os dois sempre foram muito ligados ao Brad, a conexão sempre foi maior com ele”, disse uma fonte da publicação.

É a primeira vez que o ator entra com o pedido desde a separação em setembro, quando Angelina Jolie o acusou de abusos contra os filhos. Nos documentos, Pitt menciona que a separação ocorreu por “diferenças irreconciliáveis”.

De acordo com os papeis apresentados pelo ator, a separação com Angelina não ocorreu em 19 de setembro, quando a atriz deu entrada no processo, mas sim no dia 15, um dia após o casal se envolver em uma confusão em um jatinho.

Na ocasião, Pitt foi acusado de ser "verbalmente e fisicamente abusivo" com o jovem Maddox enquanto a família estava voando da França de volta para sua casa em Los Angeles em um avião particular.

Vale destacar que até o momento nem Pitt nem Angelina mencionaram pedidos de pensão nos documentos apresentados em tribunais.