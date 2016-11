Bahia vence o Vila Nova fora de casa e volta ao G-4 da Série B

O Bahia foi até Goiânia-GO para enfrentar a equipe do Vila Nova, na noite de sexta-feira (4), no Serra Dourada. Em partida válida pela 34ª rodada da Série B, o Esquadrão tentava entrar no G-4 e colocar fogo na parte de cima da tabela de classificação da competição. Com gol ainda no primeiro tempo, o time baiano saiu vitorioso do confronto e venceu por 1 a 0.

O volante Juninho cobrou falta rasteira e surpreendeu o goleiro Wagner Bueno, que não conseguiu chegar a tempo de fazer a defesa. Com o placar favorável desde o início, o Bahia viu os donos da casa tomarem a iniciativa em busca do empate. No entanto, a falta de pontaria dos jogadores do Vila facilitou a vida do goleiro Muriel. O time goiano ainda sairia em desvantagem numérica em campo antes do intervalo, quando Guilherme Teixeira levou o segundo amarelo e foi expulso.

Na volta para o segundo tempo, o Esquadrão recuou e seguiu administrando o resultado favorável e pouco fez para aumentar a vantagem. Já o Vila Nova ameaçou com uma bola na trave aos 21 minutos, com Frontini, que estava livre de marcação. Aos 30 minutos, Moisés foi expulso e deu ao time da casa o ânimo que faltava para tentar empatar a partida. Mas o resultado foi o triunfo do Bahia fora de casa.

Com o resultado, o Bahia voltou ao G-4 da competição e estacionou na terceira posição, com 56 pontos. Na próxima rodada, o Esquadrão enfrenta o lanterna da competição, o Sampaio Corrêa, na próxima terça-feira (8), às 20h30, em Salvador.