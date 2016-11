Donos são presos por vender maconha em restaurante japonês na Bahia

Um casal de Teixeira de Freitas, no sul baiano, foi preso nesta sexta-feira (4) por tráfico de drogas. Daniel Salvador Oliveira, 33 anos, e Bertha Batista Venturin, 32, são donos de um restaurante japonês no bairro Bela Vista. No local, a polícia encontrou pés de maconha, além de LSD e ecstasy. Segundo a investigação policial, eles negociavam a droga no próprio estabelecimento comercial.

Equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (8ª Coorpin/Teixeira de Freitas) estiveram no restaurante e na casa dos dois cumprindo mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos seis pés de maconha, estufas, uma balança de precisão, além de 1.586 micropontos de LSD, 79 comprimidos de ecstasy e 1,8kg de maconha.

O delegado Marco Antônio, titular da DTE, diz que além de cultivar a maconha o casal também fazia secagem, prensagem e revenda no próprio restaurante. As drogas estavam armazenadas em freezers no jardim do local.

O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.