Alice e Neto terminam campanhas com mais de R$ 1 mi em dívidas

As eleições municipais chegaram ao fim na primeira semana de outubro em Salvador, mas os dois candidatos mais votados ainda vão precisar se preocupar com suas campanhas. Reeleito prefeito com quase 74% dos votos, ACM Neto terminou a disputa com poco mais de R$ 1,5 milhão em dívidas.

Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atualizados no dia primeiro de novembro, o democrata arrecadou R$ 8.351.508,69, enquanto os gastos ficaram na casa dos R$ 9.904.921,91.

Durante os primeiros balanços financeiros, ainda durante a disputa, Neto aparecia com as maiores receitas. A maior parte das doações de Neto foram oriundas do próprio partido. Outra que também vai precisar fazer contas é Alice Portugal.

A comunista ficou em segundo lugar na disputa e não conseguiu se eleger. Durante a campanha, Alice já dava sinais de que teria dificuldades com os gastos eleitorais. Segundo o balanço apresentado no site do TSE, ela acumulou R$ 793.590,72. Já a despesa final ficou em R$ 1.814.122,70. Logo após o resultado da apuração das urnas, Alice falou sobre as dificuldades que teve durante a corrida pelo posto mais alto do Palácio Thomé de Souza. Leia mais na Tribuna.