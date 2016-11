Trânsito sofrerá mudanças nas Avenidas Maria Quitéria e Fraga Maia neste sábado

Os motoristas feirenses devem ficar atentos às modificações do trânsito nas avenidas Maria Quitéria e Fraga Maia e suas artérias na noite deste sábado (5). Por conta da realização da Feira Night Run 2016 as intervenções garantirão mais segurança aos atletas que participarão do evento . Toda alteração será realizada pela Superintendência Municipal de Trânsito.

A parte da Av. Maria Quitéria que vai do Mercadão da Cidade até depois dos cruzamentos próximo ao Mercantil Rodrigues estará completamente interditada, pois será o local de largada e chegada da corrida. Os motoristas poderão fazer a volta desse pequeno trecho através da rua Professor Fernando São Paulo.

Durante a prova o túnel da Av Maria Quitéria com a Av Getúlio Vargas e viaduto da Av. Fraga Maia também serão interditados. Nos demais locais das avenidas apenas uma faixa será reservada em ambos os sentidos, exclusivamente para os corredores, consequentemente os retornos estarão interditados e os cruzamentos poderão ser feitos no retorno abaixo do viaduto da Av. Fraga Maia e na parte de cima do túnel com Av Getúlio Vargas.