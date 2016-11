Gabarito do Enem será divulgado na próxima quarta-feira, diz Inep

De acordo com informações do Inep, divulgadas na tarde de sexta-feira (4), o gabarito da prova do Enem deste ano será divulgado na próxima quarta-feira (9). Os estudantes poderão acessar as respostas por meio da Página do Participante, na internet, e do aplicativo Enem 2016.O exame será aplicado em todo Brasil neste sábado (5) e domingo (6).

Segundo o edital, o gabarito poderia ser divulgado a qualquer momento entre a próxima segunda (7) e a quarta-feira. Cerca de 8,6 milhões de pessoas se inscreveram para realizar a prova. No entanto, 240,3 mil participantes terão a data do exame adiada por conta de ocupações em escolas de diferentes estados.