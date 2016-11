Foi publicada hoje (05) no Diário Oficial do Estado, a exoneração do comandante da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), major PM Florisvaldo dos Santos Ribeiro. Ele assumiu o cargo em 2-14 e agora vai comandar a 7ª CIPM, em Eunápolis. O capitão Claúdio José Nascimento Garcia será o substituto.