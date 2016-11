Trump sofre ameaÃ§a e Ã© retirado de palco por serviÃ§o secreto

O candidato republicano à presidência americana, Donald Trump, foi retirado às pressas do palco durante um comício de campanha em Reno, Nevada.

De acordo com o New York Post, um homem foi levado da plateia pelos seguranças do local com as mão algemadas.

Minutos depois, o empresário voltou para terminar seu discurso. Sobre o episódio, ele afirmou:

"Nós nunca seremos interrompidos", disse.

As eleições acontecem na terça. Trump e Hillary Clinton estão matematicamente empatados nas pesquisas.

A rede de TV NBC News publicou o vídeo do momento em que a equipe do serviço secreto invade o palco em seu Facebook.