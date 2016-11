Novembro Negro: curso de turismo afro estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas

O movimento Novembro Negro, comemorado em Feira de Santana durante todo o mês através de diversas ações afirmativas e de mobilização, também será marcado pelo curso Tecendo a Rede de turismo Étnico Afro. O evento será realizado no dia 18 deste mês, das 14 às 18h, no auditório da Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), no Mercado de Arte Popular (MAP).

As inscrições estão sendo realizadas no Departamento de Turismo, da secretaria (Av. Maria Quitéria, 2316 - Capuchinhos), sob a coordenação da diretora Graça Cordeiro. Ela explica que os participantes terão direito a certificado.

Além do curso, diversas outras ações marcam as comemorações do Mês da Consciência Negra no Mercado de Arte Popular. Na manhã deste sábado, dia 5, a partir das 9h45, a apresentação de biografias de líderes negros atuais, roda de capoeira com o Grupo Internacional Topazio, apresentação do Grupo Meji com a dançarina Camem Silva e contação de histórias e literatura de cordel afrodescendentes por Domingos Santeiro.

Já no período da tarde, a partir das 13h30min, as atividades prosseguem com o projeto “No centro tem cultura”, uma parceria entre o Sesc e Settdec, quando estará se apresentando no palco o forrozeiro Dr. Ed e, em seguida, o projeto Música no MAP com a banda afro Pretos de Preta.