O juiz Sérgio Moro negou, em entrevista concedida ao jornal Estado de S. Paulo, qualquer intenção de participar do processo político-eleitoral nos próximos anos. “Sou um homem de Justiça e, sem qualquer demérito, não sou um homem da política. Não existe jamais esse risco”, garantiu Moro.

O magistrado ainda assegurou que as decisões tomadas em relação à Operação Lava Jato “não têm nada a ver com questão nem político-partidário nem político-ideológica”. “Acho errado tentar medir a Justiça por essa régua ideológica”, apontou Moro, que comanda a 13ª Vara Federal em Curitiba (PR), responsável por julgar parte dos processos em primeira instância envolvendo a Lava Jato.

O juiz ainda apontou ser impossível prever o eventual final da operação que investiga a corrupção de agentes públicos e empresas privadas. “Embora haja muitas vezes expectativa de que os trabalhos se aproximam do fim, muitas vezes se encontram novos fatos, novas provas, e as instituições não podem simplesmente fechar os olhos, têm de trabalhar com o que aparece. Então, é imprevisível”, ressaltou.