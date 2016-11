Gilmar Mendes estuda cortes em projetos da Justiça Eleitoral; economia chega a R$ 132 mi

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, que também é um dos ministros do Superior Tribunal Federal (STF), pretende reavaliar a criação de novos cargos na Justiça Eleitoral. Isso porque existem projetos de lei que preveem a implantação de 940 novos cargos e 410 funções comissionadas, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. O ministro estuda a possibilidade de adequar os projetos à realidade fiscal do país, o que poderia resultar na economia de R$ 132 milhões por ano.