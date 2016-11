Pelo menos 23 pessoas morrem após explosões de carros-bomba no Iraque

Uma série de explosões de carros-bomba, no norte do Iraque, deixou pelo menos 23 pessoas mortas e 49 feridas, neste domingo (6). De acordo com informações da segurança local, o ataque mais sangrento aconteceu em Tikrit, onde uma ambulância explodiu em frente a um posto de segurança. O veículo estava carregado de explosivos e essa ação matou 15 pessoas e feriu 35.

Na cidade santa de Samarra, mais oito pessoas morreram e 14 ficaram feridas, entre elas dois peregrinos iranianos, que não resistiram à explosão. Até agora, nenhum grupo reivindicou os ataques.

Por temerem novas explosões, as autoridades locais declararam toque de recolher tanto em Tkrit como em Samarra.

O grupo terrorista Estado Islâmico aumentou as intervenções no Iraque. Em outubro, as forças do governo lançaram uma campanha para recuperar a cidade de Mossul.