Três pessoas morrem em acidente de carro em Barreiras

Um homem de 41 anos sofreu ferimentos graves e o filho dele, de 12 anos, morreu neste domingo (6) em um acidente de carro na BR-135, na cidade de Barreiras, oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem ferido era condutor do veículo. Ao todo, cinco pessoas estavam no carro, duas delas, além do adolescente, morreram no local do acidente. Os feridos foram o motorista e um amigo dele, de 38 anos.

Entre os mortos estão uma criança de 10 anos e um homem de 36 anos. De acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma ultrapassagem em um lugar permitido e com placa sinalizadora de autorização para transposição de pista.

Contudo, o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da rodovia, caiu em uma área de mata e ainda colidiu em uma árvore. A PRF informou que ao menos três pessoas foram arremessadas do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas as três pessoas já estavam mortas. Os dois sobreviventes foram encaminhados para o Hospital do Oeste, também em Barreiras.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal do município. O motorista em estado grave continua internado no Hospital do Oeste e passa por cirurgia. A outra vítima que sobreviveu ao acidente, teve escoriações, está consciente e passa bem.