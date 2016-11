Mega-Sena acumula e loteria poderá pagar R$ 9 milhões na próxima terça

Ninguém acertou as dezenas sorteadas na noite do último sábado (5) pela Mega-Sena no município de Uruçuí, Piauí. Dessa forma, o próximo concurso, marcado para terça-feira (8), pode paga R$ 9 milhões para quem acertar os números da sorte.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 25 - 28 - 41 - 53 - 54. Vinte e sete apostas acertaram cinco números e faturaram R$ 61.995,05. Além disso, 3.152 pessoas escolheram quatro números sorteados em seus jogos e ganharam R$ 758,64. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.