Vitória bate Atlético-PR com dois de Marinho e sai da zona de rebaixamento

O Vitória venceu o Atlético-PR neste domingo e conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Leão venceu o Furacão por 3 a 2 e passou o Internacional e o Coritiba, chegando à 15ª posição da tabela com 39 pontos.

O Vitória acendeu as esperanças da torcida aos quatro minutos de jogo ao abrir o placar com uma jogada individual de Marinho. O camisa 7 arriscou um chute, recuperou a sobra da bola e chutou no canto direito de Weverton sem chances de defesa.

No entanto, os avanços do Atlético-PR não passaram despercebidos. Aos 29 minutos de jogo, Lucas Fernandes invadiu a área e tocou para Pablo, que igualou o placar aproveitando o mal posicionamento de Fernando Miguel. O mesmo Pablo virou a partida ainda no primeiro tempo, quando aos 42 minutos recebeu a bola sozinho na área e tocou com categoria por cima do goleiro do Vitória.

Enquanto deixavam o campo sob vaias da torcida, Marinho e Victor Ramos tiveram um desentendimento e trocaram empurrões, sendo separados pelo técnico Argel Fucks e companheiros de time.

O segundo tempo começou com pressão do rubro-negro baiano, que buscava reverter o placar e melhorar a situação no Brasileirão. No entanto, as tentativas eram barradas pela defesa atleticana. Aos 22 minutos, David recebeu um passe de Marinho na pequena área e conseguiu igualar a partida.

Marinho virou a partida para o Vitória aos 36 minutos quando recebeu a bola na entrada da área e mandou para o gol de Weverton. Com o resultado, o Vitória deixou a zona de rebaixamento a quatro rodadas do fim do Brasileirão.