Os acionistas da empreiteira Odebrecht não poderão retirar dividendos da empresa por um prazo de dez anos, a não ser que antecipem o pagamento dos valores devidos.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o impedimento deverá ocorrer em virtude do acordo de delação premiada traçado pela empresa na operação Lava-Jato. Ainda segundo Jardima, os empresários da empreiteira também revelaram detalhes que devem complicar a situação de empresas como Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa.