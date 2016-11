Com dificuldade para pagar 13º, estados pedem auxílio à União

Pressionados pela grave crise fiscal, governadores cobram do Palácio do Planalto uma ajuda emergencial da União para terminar o ano e conseguir pagar o 13º salário dos servidores públicos. Pelo menos três estados — Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte — estão com sérias dificuldades para honrar essas despesas. Outras unidades da federação também enfrentam problemas e já tiveram de atrasar ou parcelar salários nos últimos meses.

É o caso, por exemplo, de Minas Gerais e do Distrito Federal. Um dos principais argumentos apresentados pelos governadores é que o não pagamento do benefício causaria uma onda de pessimismo no país, pois a gratificação contribui para movimentar a economia no fim do ano. Eles alegam que isso teria impacto negativo para os setores de comércio e serviços.

Integrantes da equipe econômica reconhecem o drama dos estados, mas afirmam que não há como colocar mais dinheiro nas mãos dos governadores, pois o problema é estrutural. Eles afirmam que o caminho a seguir é implementar programas de ajuste fiscal que reequilibrem as contas regionais. Os estados, por sua vez, rebatem que esse tipo de ação não resolverá as dificuldades até o fim de 2016.

Bahia - Já a Secretaria de Fazenda da Bahia informou que os salários estão em dia, mas que há um desafio para assegurar, a cada mês, a regularidade dos pagamentos. O estado já deixou de receber só este ano, do Fundo de Participação dos Estados (FPE), cerca de R$ 520 milhões. Este valor se soma a R$ 1,05 bilhão em perdas com o FPE no período 2013-2015.

“Apesar dos esforços para compensar essas perdas com a arrecadação própria e o controle dos gastos e de estar entre as unidades que vêm mantendo em dia o pagamento de servidores e fornecedores, o governo baiano não está imune aos problemas que vêm ocorrendo em outros estados”, informou a secretaria baiana.