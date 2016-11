Papa Francisco realiza missa com prisioneiros e diz que 'todos cometem erros'

O papa Francisco realizou neste domingo (6) a Missa do Jubileu dos Reclusos, com presos e antigos detidos de 12 países, na Basílica de São Pedro, dizendo-lhes que todas as pessoas “cometeram erros” e exortando-os a nunca desistir da esperança na misericórdia de Deus. Mais tarde, o papa exortou os líderes políticos de todo o mundo a respeitarem os presos e oferecer-lhes anistia sempre que possível.

Francisco falou para uma congregação de cerca de 1.000 prisioneiros de 12 países e suas famílias, bem como capelães de prisão e voluntários. O evento faz parte do Ano da Misericórdia do Vaticano, que chega ao fim no final deste mês. “Hoje celebramos o Jubileu da Misericórdia por vós e com vós, nossos irmãos e irmãs que estão aprisionados”, disse o papa.

Ele disse também que quem viola a lei tem que pagar o preço, mas que “a esperança nunca deve acabar”. “Às vezes, uma certa hipocrisia leva as pessoas a considerá-lo apenas como malfeitores, para quem a prisão é a única resposta”, disse Francisco. “Não pensam na possibilidade de que as pessoas podem mudar suas vidas. Mas, desta maneira, esquecemos que somos todos pecadores e muitas vezes, sem estar conscientes disso, nós também somos prisioneiros”, acrescentou.