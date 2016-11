"Acho isso um erro, até porque quem executa são os estados, não o governo federal".

Frase do governador Rui Costa (PT), que viaja amanhã (08), para Brasília, onde vai participar de um encontro com governadores e o governo federal sobre a MP que estabelece reformas no ensino médio. O petista critica a edição da mudança por meio de medida provisória, ao invés de um projeto de lei.