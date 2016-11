240 rádios AM estão autorizadas a migrar para a faixa FM

O presidente da República, Michel Temer, assinou nesta segunda-feira (7), em evento no Palácio do Planalto, um termo aditivo que autoriza a migração de 240 rádios AM para a faixa FM.

Agora, as emissoras que assinaram o termo devem apresentar um projeto técnico de instalação das novas frequências e solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) uma permissão de uso.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a faixa FM tem vantagens em relação à AM, entre as quais melhor qualidade de áudio, redução de custos de operação e manutenção e integração com aparelhos digitais, como tablets e celulares.

A migração começou por meio de um decreto assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2013 e já tem a adesão de 1.386 das 1.781 estações AM existentes no país, ou seja 77% do total, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).