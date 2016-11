Auxiliar Preto briga com zagueiro durante treino do Bahia

Na sexta-feira passada (4), enquanto a delegação do Bahia estava concentrada para o jogo contra o Vila Nova, em Goiânia, um coletivo entre os jogadores que ficaram em Salvador e o time sub-20 acontecia no Fazendão.

Após um lance que gerou discussão por causa de um possível impedimento, o auxiliar técnico Preto Casagrande, que comandava os profissionais, disse algo ao zagueiro Everson, do sub-20. O atleta não gostou do que ouviu e partiu para cima de Preto. Se não fosse a “turma do deixa disso”...