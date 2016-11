Homem mata a própria família e se suicida em SC; vizinho testemunhou chacina

Roberto Pasquali, 24 anos, é suspeito de matar três pessoas da própria família e depois se matar na manhã de domingo (6), na cidade de Joinville, no interior de Santa Catarina. O crime aconteceu por volta das 11h na casa da família. O suspeito teria utilizado facas e um revólver para cometer os homicídios.

De acordo com o G1, o rapaz assassinou o pai, a mulher e o filho dele. O corpo de Nereu César Pasquali, 53 anos, apresentava lesões causadas por facas e espingarda. As mesmas lesões apresentava Aline Franciele Dilkin Pasquali, 25, esposa do suspeito. O filho do casal, Júlio César Pasquali, 3, foi ferido a golpes de faca no pescoço.

Segundo a polícia, Roberto também feriu a mãe, Clecy Aparecida Melle Pasquali, 50, com golpes de faca e tiros. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal São José, onde passou por uma cirurgia. Entretanto, Clecy não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada desta segunda-feira (7)

Segundo o delegado responsável pelo caso, Dirceu Augusto Silveira Júnior, as mortes aconteceram no interior e fora da casa. O filho e a esposa foram mortos dentro da residência e o pai e a mãe foram assassinados do lado de fora. Após acreditar que tinha matado a mãe, Roberto se matou com um golpe de faca, segundo informou uma testemunha.

Um vizinho da família presenciou parte do crime pelo muro que divide sua casa e a residência das vítimas. Conversei com ele, fui pegar uma extensão emprestada. Na hora que peguei, eles convidaram para comer uma carne, eu não quis e fui para casa. Deu uns cinco minutinhos começou um tiroteio, ele executando a família, eu vi pelo muro”, conta Jailton Rocha, que presenciou parte do crime.