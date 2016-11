Com estiagem, Caetité e mais três cidades têm decretos de emergências reconhecidos

Quatro cidades tiveram decretos de emergência por estiagem reconhecidos pelo Estado. Quijinge, na região sisaleira, é das quatro a com maior população afetada, 78,9%. Ainda tiveram os decretos reconhecidos Abaré, na região de Paulo Afonso, no Sertão do São Francisco; com 37,6% de afetados; Caetité, no sudoeste, com 45,5% de atingidos; e Rafael Jambeiro, no Piemonte do Paraguaçu, que registra 63,7% de prejudicados.

Em todas as cidades, os decretos valem por 180 dias. Em todo o estado, 83 municípios tiveram os decretos de emergência reconhecidos pelos problemas oriundos da seca. Com as condições, homologadas as cidades podem pedir apoio de carros-pipa e de outros auxílios do Estado. Os dados de população afetada são produzidos pelas próprias prefeituras e encaminhados para a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec).