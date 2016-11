Fluminense é eliminado da Copa Governador do Estado

Na tarde de ontem (07), o Fluminense empatou em 3 x 3 com o Jacobina, no Estádio José Rocha em Jacobina. Foi a partida de volta da fase semifinal da Copa Governador do Estado. Como havia perdido por 2 x 1 a primeira partida, o Fluminense foi eliminado.

O time da casa abriu o placar aos 19 minutos com João Neto. Dois minutos depois, o tricolor feirense empatou com Peixoto. A partida ficou equilibrada com as duas equipes tendo chances de fazer o segundo gol.

O segundo tempo começou com o Fluminense atacando e o Jacobina recuou, mas fez o seusegundo gol aos 15 minutos com João Neto. O Fluminense empatou o jogo quatro minutos depois. Aos 32 minutos, numa rápida jogada os jacobinenses fizeram o terceiro gol com Wilson. O Fluminense empatou aos 42 minutos, não conseguiu virar o jogo e foi eliminado.