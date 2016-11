Edvaldo Lima diz que Plano de Cultura é para proteger pedófilos

O vereador Edvaldo Lima, autoproclamado defensor da moral e da ética, insistiu durante a sessão de hoje na Câmara municipal que o Plano Municipal de Cultura estabelece o preceito de que “fazer sexo é Cultura”. E pior ainda, acusou seus defensores, artistas que ocupavam as cadeiras na plateia, de estarem querendo proteger pedófilos.

“Quero que os senhores me diga, aonde é que fazer sexo é cultura. Só se for na cabeça dos senhores e das senhoras. O que vocês querem, sabe o que é? É aprovar este projeto do que jeito que está, para os pedófilos. Porque depois de aprovada uma lei dessa, que diz que fazer sexo é cultura, quando chegar na delegacia, algum pedófilo, que eles pegarem a lei vai dizer ‘não, é cultura, isso é cultura, não pode ser punido’. É isso que os senhores querem. É isso que não podemos aceitar”.

Como é difícil acreditar que o vereador realmente falou e fala coisas deste tipo, acho melhor reproduzir o áudio também. Suporte por um minuto, se for capaz:

<iframe width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/291913131&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true"></iframe>

As objeções de outros vereadores, mesmo evangélicos, como Justiniano França, não foram capazes de modificar a interpretação que Edvaldo Lima dá ao projeto, que tão somente trata de reconhecer a existência da comunidade LGBT, citando a Parada Gay como integrante das manifestações existentes na cidade, e que podem ser amparadas pelo poder público, que destina recursos para a manifestação. A lei também contempla a Marcha para Jesus, promovida pelos evangélicos. Justiniano França ressaltou que só seria admissível excluir a Parada Gay se todos os outros eventos saíssem também, incluindo a Marcha para Jesus.