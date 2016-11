Telefonia móvel registra queda de um milhão de linhas

O mês de setembro de 2016 registrou 251.028.412 linhas móveis em operação, uma queda de 1.053.072 linhas em comparação ao mês anterior, de acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Enquanto a comparação com agosto de 2016 registra uma queda de 0,42%, em relação a setembro de 2015 a redução foi de 9%. No nono mês do ano, os acessos pré-pagos totalizavam 174,46 milhões (69,50% do total) e os pós-pagos 76,57 milhões (30,50%).

Os dados detalhados e atualizados sobre os acessos em operação por prestadora, Código Nacional (DDD), Unidade da Federação (UF), pré-pago e pós-pago e por tecnologia estão disponíveis na área de Dados ou em http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Movel_Pessoal/ . As informações publicadas referem-se os dados disponíveis em 7 de novembro de 2016 e podem sofrer alterações.