Coelba distribuirá 2 mil lâmpadas de LED para consumidores de Feira de Santana

A Coelba realizará de 22 até o dia 25 de novembro, a troca de lâmpadas incandescentes por LED em Feira de Santana. A inscrição será realizada, das 09h às 16h, no Centro Social Urbano, que fica na Rua Tostão, s/n, Cidade Nova.

A substituição de uma lâmpada incandescente por uma LED pode significar uma economia de energia da ordem de 83%.

Para participar, os interessados – consumidores de comunidades populares e rurais, deverão se dirigir ao local informado com a conta de energia do último mês, documentos pessoais e as lâmpadas incandescentes. A ação integra o Programa de Eficiência Energética da Coelba, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Critérios para participação no projeto:

- Ser cliente residencial ou rural-residencial;

- Estar cadastrado na Tarifa Social de Energia (TSEE), ou ser

morador de comunidade popular;

- Apresentar a conta de energia do último mês paga;

- Não ter débitos com a Coelba e

- Entregar até seis lâmpadas incandescentes para a troca.