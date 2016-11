AÃ§Ã£o apreende 3 carretas com 154 jegues na BR-235; pele seria vendida Ã  China

Três carretas que levavam 154 jegues foram apreendidas em um trecho da BR-235, em Remanso, no Sertão do São Francisco. Os veículos tinham como destino o estado de Minas Gerais, onde seriam abatidos. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), via TV São Francisco, a pele deles seria vendida para a indústria farmacêutica da China.

Ainda segundo a Adab, os jegues aprendidos estavam sendo roubados de fazendas da região e vendidos a atravessadores por cerca de R$ 10 R$ 20 cada animal. Após a abordagem, os três motoristas das carretas foram multados em mais de R$ 8 mil. Já os animais serão soltos em uma fazenda em Remanso. A ação da Adab ocorreu na sexta-feira (4).