Jaguaquara: Jovem Ã© agredido e amarrado por populares

Um jovem foi amarrado e agredido por populares em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. O homem tinha sido acusado de invadir uma casa, no Loteamento Carlos Dubois, no bairro Muritiba, na tarde deste sábado (5).

Conforme o Blog do Marcos Frahm, populares contaram que Ivanildo de Jesus teria adentrado na casa quando foi visto por moradores.

O grupo agrediu o acusado e chegou a amarrá-lo, antes de chamar a Polícia Militar. Depois, o homem foi levado para o Hospital Municipal e em seguida, para uma delegacia local. Ainda segundo o site, o pai do suspeito afirmou à delegacia que o filho não roubou nada e que vai acionar a Justiça por conta da agressão ao filho.