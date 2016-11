Aprovados em concurso da Polícia Civil são convocados

Mais 66 aprovados no concurso público da Polícia Civil serão convocados nesta terça-feira (8). O edital de convocação será publicado pela Secretaria Estadual da Administração (Saeb) no Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo o governo do estado, os convocados irão preencher 35 vagas para o cargo de delegado e 31 para o cargo de escrivão.

Quem estiver na lista deve comparecer nos próximos dias 28 e 29 na Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Civil, na sede do órgão, na Piedade, em Salvador. A apresentação do candidato deve obedecer aos horários determinados e os convocados devem apresentar todos os documentos solicitados em edital.

Ainda de acordo com o governo, para a convocação e a quantidade de candidatos foram considerados a disponibilidade de vagas em decorrência de aposentadorias ou falecimentos de servidores, bem como o preenchimento de vagas que surgiram por exonerações e demissões.

Algumas vagas também são decorrentes do não comparecimento de candidatos durante a convocação anterior, a solicitação de aprovados para seu remanejamento para final de lista e também candidatos que não tomaram posse.

"Em agosto, foram 101 delegados, 47 escrivães e 409 investigadores de polícia chamados, e agora estamos ampliando essa cobertura da Polícia Civil em todo o estado", afirmou o governador Rui Costa.

Após a entrega dos documentos, os aprovados serão encaminhados para a realização de avaliação na Junta Médica do Estado, para os exames pré-admissionais. Os candidatos convocados devem comparecer à Junta Médica, munidos dos exames exigidos no edital de convocação, a exemplo de hemograma, glicemia, sumário de urina e outros.

Em setembro deste ano, o governo do estado convocou aprovados no concurso para peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o preenchimento de 65 vagas. Ainda na área da segurança pública, foram 86 agentes penitenciários convocados em janeiro e outros 101 candidatos em setembro, totalizando 187 agentes.