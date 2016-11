Homem é morto após cobrar promessa de campanha a vereador

O vereador José Alberto Carvalho Pereira, 35 anos, o Zé Lambão (PSD), foi preso nesta segunda-feira (7) em Senhor do Bonfim, suspeito de matar um homem depois de uma briga de bar em Campo Formoso, no norte da Bahia. Segundo a 19ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), o crime aconteceu depois que a vítima fez uma cobrança ao vereador em relação a uma promessa de levar água encanada a uma comunidade da cidade.

Depois de ser cobrado, o vereador começou a discutir com a vítima, identificada como André Luiz de Oliveira. Ele então foi em casa, buscou uma arma e voltou para o bar. No local, houve uma nova briga e o vereador então atirou oito vezes contra André, que morreu no local, na tarde de hoje.

O vereador chegou a fugir, mas foi preso em flagrante pouco depois na entrada de Senhor do Bonfim, cidade próxima a Campo Formoso. Zé Lambão foi reeleito nas eleições de outubro deste ano. Ele está preso na 19ª Coorpin.