Alunos questionam e Ministério Público pede explicações à Uefs por aulas paradas

O Ministério Público Estadual, por meio do promotor Audo Rodrigues, convocou o reitor da UEFS, Evandro do Nascimento, para dar explicações e recomendar a retomada das aulas na universidade.

A reitoria foi invadida por manifestantes contra o governo temer, a pec 241, a reforma do ensino médio. Os organizadores do protesto dizem que fizeram assembleia e 300 aprovaram a greve de estudantes e a ocupação da reitoria.

Mas a UEFS tem sete mil alunos. Alguns deles foram se queixar no Ministério Público, que resolveu apurar.

O reitor alegou que está em negociação com os estudantes.

Na verdade a administração da UEFS apoia o movimento dos alunos e não faz questão de disfarçar. O apoio foi explicitado em entrevistas e na nota pública assinada pela direção da universidade, que diz por exemplo: “Somente a participação democrática e cidadã da população, da qual as mobilizações estudantis fazem parte, poderá reverter a ameaça de perda de direitos essenciais previstos na constituição federal e a negação de um futuro digno para milhões de brasileiros.”

A reitoria apoia porque os estudantes tambem reclamam das condições da UEFS, mas a direção da universidade por sua vez reclama de redução de verbas do governo do estado. Então há uma esperança de que a pressão dos estudantes ajude a pressionar o estado, de modo que as reivindicações dos estudantes coincidem com as da reitoria. Até porque os professores estão também apoiando o movimento. Está marcada uma manifestação para sexta-feira na frente da prefeitura.

A ação do Ministério Público Estadual vai resultar em nada. Mas pode ser que estabeleça um novo marco para as próximas vezes em que ações do tipo forem pensadas, já que talvez consiga pelo menos criar algum constrangimento. Porque a facilidade com a qual as aulas são suspensas na universidade é algo que faz a gente pensar que o ensino não é de forma alguma a prioridade da instituição nem de alunos e professores.