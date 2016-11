Feira de Empreendedores da FTC terá mais de 50 empresas

Provar um coquetel personalizado, participar de lançamento de livro, fazer uma consultoria contábil ou até arriscar alguns segundos sobre um touro mecânico. Estes são apenas alguns atrativos para os visitantes da VIII Feira de Empreendedores da FTC Feira de Santana, entre os dias 9 e 11 próximos. Mais de 50 empresas já confirmaram participação no evento, que tem o apoio do Colegiado de Administração.

Idealizada e organizada pelo professor André Magalhães, a feira tem como uma das principais características a participação de alunos e egressos de cursos da Instituição, principalmente Administração. A diversidade dos ramos de investimento é o ponto alto do projeto, que este ano trará novidades como a candybikefood, que consiste na venda de doces em uma bicicleta, seguindo o estilo foodtruck.

“Teremos empresas com formatos e tendências diferentes, em todos os segmentos”, diz a coordenadora do curso, professora Juci Nascimento. Nesta edição, o evento mostrará também o empreendedorismo social, por meio da empresa ADM’s Doadores, que montará um estande para arrecadação de alimentos e material de higiene para a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPC).

De alimentação, informática e consultoria a eventos, entretenimento, estética e bem estar, a Feira de Empreendedores reunirá representantes dos mais variados segmentos do mercado. O objetivo é estimular o espírito empreendedor dos estudantes, com o sugestivo slogan “Aprendendo a fazer acontecer”. Os estandes ocuparão toda a área de circulação interna do campus da Faculdade, por onde deverão passar cerca de5 mil pessoas, segundo previsão dos organizadores.