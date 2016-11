PRB quer prefeitura, mas desiste de presidir Câmara municipal

O vereador Eli Ribeiro (PRB), que tinha anunciado logo após a eleição a vontade de se candidatar a presidente da Câmara, disse na manhã desta terça-feira que entende que não é o momento e que por isso decidiu apoiar a reeleição de Ronny. Com isto, o atual presidente já tem votos declarados suficientes para renovar o mandato à frente do Legislativo. Em seguida, Ronny subiu à tribuna e agradeceu o apoio, revelando que teve uma reunião com a coordenação estadual do PRB para fechar o apoio.

O vereador Eli, membro da igreja Universal, admitiu que é desejo do partido vir a governar o município algum dia e garantiu que em 2020 o PRB lançará candidato ao Executivo. Na eleição deste ano, o deputado estadual do PRB, José de Arimateia, anunciou pré-candidatura, mas desistiu e apoiou José Ronaldo.

Animado com a vitória na segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, por meio do bispo Marcelo Crivella, e o crescimento nas urnas em todo o país o PRB certamente virá com apetite maior daqui a quatro anos, sobretudo nas maiores cidades, as 92 onde pode acontecer segundo turno, por terem mais de 200 mil eleitores.