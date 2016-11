Mulher é degolada na Bahia e suspeito simula suicídio da vítima

A proprietária de um bar foi encontrada morta dentro de casa na noite de segunda-feira, 7, por volta das 20h30, em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. De acordo com o Blog do Marcelo, Aureni Sousa Dutra, 48 anos, foi encontrada despida e com o pescoço degolado.

A faca usada no crime foi achada nas mãos da vítima. A polícia suspeita que o autor do homicídio tentou simular que a mulher teria se matado.

Marcas de sangue espalhadas pela casa da vítima e na escada que levava ao seu bar indicam que uma outra pessoa estava presente no momento da morte. Além disso, as janelas estavam quebradas e há outros sinais de luta.

Aureni foi vista pela última vez na noite de domingo, 6, quando fechou o bar. Familiares desconfiaram do sumiço da comerciante e um cunhado e um vizinho decidiram pular o muro da casa onde ela morava.

Ao chegar no local, eles viram as marcas de sangue na parede do bar e a cozinha com objetos quebrados. Em seguida, encontraram o corpo da vítima.

A polícia investiga a autoria e a motivação do crime.