A família do tesoureiro da agência do Banco do Brasil de Seabra, na Chapada Diamantina, foi sequestrada na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, agentes da 29ª Companhia Independente da PM (CIPM/Seabra) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) foram acionados por volta das 8h para gerenciar a situação.

Segundo o delegado Rafael Oliveira, da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior (Coorpin) de Seabra, os criminosos invadiram a casa do funcionário do banco na noite de ontem e sequestraram a esposa e a filha do tesoureiro, uma criança de cinco meses. Eles exigiram o pagamento de uma quantia para o resgate das vítimas. O funcionário foi até a agência bancária e informou ao gerente o que estava acontecendo.

"Nós desconfiamos da ação do funcionário. Ele foi para o banco mais cedo que o normal, chegou antes dos outros funcionários e dos seguranças. Quando a gente cercou o banco para que ele não saísse com o dinheiro, a informação se espalhou. Esse era o nosso objetivo, fazer essa informação correr e chegar até os bandidos. Por volta das 11h30 a esposa e a criança foram libertadas", explicou o delgado ao site Correio.

Ainda segundo o delegado, as vítimas foram localizadas na região de Andaraí. Equipes da polícia foram enviadas até o local e fizeram o resgate. A polícia vai continuar investigando caso. "Temos algumas investigações em andamento, mas não podemos divulgar para não atrapalhar", afirmou.

Este ano, em fevereiro, um grupo de cerca de 20 homens armados e encapuzados arrombou o cofre da mesma agência - a ação durou cerca de 40 minutos e foi filmada pelas câmeras de segurança. Essa não é a primeira vez que a família de um funcionário de banco é sequestrada em Seabra.

Em 2012, o gerente e a esposa foram rendidos por bandidos e levados para a agência. Mantendo a esposa como refém, os bandidos forçaram o funcionário a entrar no banco e retirar uma quantia não revelada. Como a ação ocorreu por volta das 6h e o cofre do banco só poderia ser aberto juntamente com o tesoureiro, o gerente foi forçado a manter contato com ele.

Desconfiando da ação, o tesoureiro acionou os policiais da 29ª CIPM, que conseguiram frustrar o roubo. Os bandidos liberaram a refém na zona rural da cidade e fugiram.