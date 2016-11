3,5 mil caixas de vodka e cachaÃ§a sÃ£o apreendidas em VitÃ³ria da Conquista

Um caminhão que fazia o transporte irregular de 3,5 mil caixas de cachaça e vodka foi apreendido no posto fiscal de Vitória da Conquista, que fica no Centro Sul da Bahia, pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), nesta terça-feira (8). Na ação, o motorista tentou fugir da fiscalização, mas foi abordado e, em seguida, encaminhado à polícia. A identidade não foi revelada.

De acordo com o órgão, as mercadorias estavam sendo transportadas sem nota fiscal para um destinatário inexistente no Ceará. A empresa que receberia as bebidas só existiu por pouco mais de dois meses deste ano. A carga, que vinha do estado de São Paulo, está com a Sefaz e foi encaminhada para perícia técnica. Ao todo foram apreendidas 1,5 mil caixas de cachaça e duas mil de vodka.

Um inquérito – que tem como objetivo investigar as infrações penais – irá analisar a documentação apresentada, incluindo a falsificação de papéis, documentos públicos, e irá apurar o crime de falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

A apreensão faz parte da operação Carga Pesada da Sefaz-Ba, que teve início no mês de agosto e irá se estender até o final do ano em Vitória da Conquista. Já foram registrados R$ 7,4 milhões em autos de infração.