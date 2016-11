Voz de ZezÃ© falha e pÃºblico deixa show antes do fim em Pernambuco

O cantor Zezé di Camargo passou por maus momentos na noite do último sábado durante um show ao lado do irmão, Luciano, em Olinda, Pernambuco. A voz de Zezé falhou em alguns momentos da apresentação e muitos fãs acabaram indo embora antes do final do show.

A dupla passou pela cidade pernambucana com o turnê 'Romântico Demais', que compila os 25 anos de carreira. Logo no início da apresentação, a voz do cantor já dava sinais de falha e ele não conseguia alcançar as notas mais agudas. Em 2008, Zezé passou por uma cirurgia nas cordas vocais e desde então a potência da sua voz não é mais a mesma.

"Ele não tem mais voz. Não sei se foi algum problema hoje, mas nunca vi um show tão ruim. Se ele tiver assim mesmo é melhor se aposentar", criticou o militar Luciano José Lopes, que preferiu ir embora, em entrevista ao Diário de Pernambuco.