IFBA adia processo seletivo 2017 por conta de ocupaÃ§Ãµes estudantis

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) adiou as provas do processo seletivo 2017, que seriam realizadas no dia 20 de novembro, para o dia 11 de dezembro, das 8h às 12h.

A decisão foi tomada por conta das ocupações estudantis contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que tramita no Senado e estabelece limite de gastos públicos. Ao todo, 11 dos 24 campi da instituição estão ocupados.

Em nota, o IFBA afirmou que "a nova data atenderá ao tempo hábil necessário para organização de locais alternativos, já que a confirmação de novos locais exige a reorganização dos dispositivos de segurança da prova, cuja folha de resposta contém o código do candidato, com local da prova, identificação da sala e posição do candidato na mesma".

Ainda de acordo com o IFBA, os locais alternativos podem ser dispensados caso os campi da instituição sejam desocupados até as vésperas da prova. Os candidatos poderão ter acesso à informação sobre os locais onde realizarão o processo seletivo a partir do dia 2 de dezembro, por meio do site do IFBA, ou através do próprio sistema de acompanhamento das inscrições. A previsão de divulgação do resultado é a partir de 23 de janeiro de 2017.

Os candidatos concorrem a vagas para cursos técnicos integrados e superiores. São oferecidas 3.943 vagas dos cursos técnicos nas formas integrada e subsequente, disponíveis em 19 cidades da Bahia: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista.

Para ingressar nos cursos técnicos integrados, com formação de três a quatro anos, os candidatos precisam ter o ensino fundamental concluído ou estarem em vias de conclusão até a data de matrícula no IFBA. Todos os candidatos serão submetidos à prova de questões objetivas (geografia, história, língua portuguesa e matemática) e redação.

Os cadidatos aos cursos técnicos subsequentes, com duração média de dois anos, devem ter concluído o ensino médio ou estarem em vias de conclusão até a data de matrícula no IFBA. Para esssa modalidade, 50% das vagas têm aplicação de prova de questões objetivas (biologia, física, geografia, história, inglês ou espanhol, língua portuguesa, matemática e química) e redação, e 50% das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec), através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).