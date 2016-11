Polícia conclui inquérito sobre morte do ator Domingos Montagner

O delegado geral da Polícia Civil de Sergipe, Alessandro Vieira, informou na tarde desta terça-feira (8) que foi concluído o inquérito que investigava a morte do ator Domingos Montagner. O inquérito concluiu que ele morreu por afogamento após ser arrastado pela correnteza do Rio São Francisco, no dia 15 de setembro. Ninguém foi indiciado.

"O depoimento de testemunhas e os laudos apresentados mostram que ocorreu um afogamento e nada diferente disso", diz o delegado. "Sobre a falta de sinalização no local, nós fizemos um apontamento sobre a omissão da prefeitura, mas cabe ao Ministério Público uma eventual penalização. A polícia fica à disposição para qualquer realização de novas diligências caso o MP julgue necessário". completa. Todo material usado no laudo foi enviado ao Ministério Público.

O ator morreu depois de desaparecer nas águas do rio. Aos 54 anos, ele vivia o Santo em "Velho Chico", da Globo. Ele estava no local com a colega Camila Pitanga e os dois foram mergulhar após gravações. Assim que Domingos desapareceu, Camila pediu ajuda e avisou à produção. As buscas tiveram início e o corpo do ator foi achado no mesmo dia.

Segundo o depoimento da atriz, os dois foram até uma pedra e mergulharam. Ela percebeu que a correnteza estava forte e alertou o amigo. Eles nadaram de volta para a pedra. Camila chegou antes e tentou por duas vezes segurar a mão do ator, mas ele não conseguia avançar e acabou sendo arrastado pela correnteza.

O corpo foi achado a 18 metros de profundida e a 320 metros da margem do rio. A causa da morte foi asfixia mecânica provocada por afogamento.