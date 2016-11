Resultado da eleição nos EUA derruba bolsas na Ásia e na Europa

O resultado da eleição nos Estados Unidos, que por volta de 5h30 desta quarta-feira (9) confirmou a vitória de Donald Trump, derrubou o mercado asiático. Importantes bolsas registraram queda. A bolsa de valores de Tóquio perdeu mais de 5%.

Na Europa, as principais bolsas começaram o dia operando em forte queda, refletindo o humor dor mercado diante da vitória do republicano. O índice geral da Bolsa de Valores de Londres, o FTSE-100, por exemplo, abriu em forte baixa de 2,12%, aos 6.698,26 pontos.

Na ásia, o índice Nikkei encerrou o pregão com queda de 919,84 pontos, o equivalente a 5,36%, e se situou em 16.251,54 pontos.

O segundo indicador, o Topix perdeu 62,33 pontos, a 4,57%, e se situou em 1.301,16 pontos.

O resultado do Nikkei é o pior desde os 7,92% de queda registrados em 24 de junho, após o referendo que decidiu que o Reino Unido deixará a União Europeia.

Outras mercados asiáticos também estavam em queda antes mesmo do resultado nos EUA. Hong Kong perdia 2,3%; Xangai, 0,7%; Sidney, 2,4%; Seul, 2,8%; Cingapura, 1,4%; e Mumbai, 6%.

O índice seletivo da Bolsa de Valores de Milão, o FTSE MIB, abriu nesta quarta-feira em forte baixa de 3%, aos 16.312,05 pontos. Já o índice geral, o FTSE Italia All-Share, caía 2,99%, para 17.888,09 pontos.

O principal índice da Bolsa de Valores de Frankfurt, o DAX-30, opera em forte baixa de 2,9%, aos 10.179 pontos.

Em Paris, o CAC-40, recuava 2,86%, aos 4.348,68 pontos.

A Bolsa de Lisboa tomba 3%, e acompanha o sentimento negativo nos mercados globais, abalados pela vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O câmbio do peso mexicano oscilou na medida em que saíam novos resultados da acirrada disputa eleitoral nos EUA. A moeda mexicana chegou a ter o valor mais baixo já registrado frente ao dólar, na maior perda desde 2008.

Ele se desvalorizou de forma acentuada com a perspectiva de uma eventual vitória de Trump, chegando a acumular perda de 11,5% por volta de 1h25 (hora de Brasília).

A divisa, que se tornou um medidor das chances de o magnata chegar à Casa Branca, era cotada a 19,7240 o dólar por volta de 0h40 de Brasília.

Como explica "The New York Times", mercados em todo o mundo tinham precificado uma vitória de Hillary Clinton nas últimas semanas, em linha com a maioria dos modelos de previsão. Mas à medida que os resultados das eleições saíam na madrugada, a maioria dos modelos passou a prever uma vitória de Trump, o candidato republicano.