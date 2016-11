Petrobras anuncia nova redução em preço de combustíveis

A Petrobras anunciou na terça-feira (8) uma nova redução nos preços dos combustíveis. De acordo com a estatal, o valor do diesel nas refinarias será reduzido em 10,4% e o da gasolina em 3,1%.

"A combinação de queda no preço do petróleo e derivados entre o dia 14 de outubro e hoje, que chega a 12,1%, e a redução da participação da companhia nas vendas ao mercado interno têm impactos sobre o nível de utilização dos ativos da Petrobras, especialmente no refino, sobre os níveis de estoques e também sobre os fluxos de importação e exportação. Essas variáveis justificaram uma correção maior nos preços do diesel que na gasolina", informou a companhia em nota.

A decisão já valerá a partir das 00h desta quarta (9) e, caso a mudança seja repassada pelos postos e distribuidoras, pode representar uma queda de R$ 0,20 por litro de diesel e de R$ 0,05 em cada litro de gasolina. Em outubro, a companhia já havia reduzido os preços dos dois combustíveis na refinaria.