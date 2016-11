Temer sugere que alunos em ocupações não sabem o que é PEC

O presidente Michel Temer ironizou, nesta terça-feira (8), os alunos que ocupam escolas em todo território brasileiro como protesto contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do teto dos gastos, que prevê o congelamento dos gastos públicos nos próximos 20 anos. Em discurso para empresários e executivos, o peemedebista defendeu que as pessoas precisam respeitar as instituições e que aqueles que ocupam prédios públicos usam o argumento físico ao invés do verbal. "[Pergunto] Você sabe o que é uma PEC? [Respondem que] É uma Proposta de Ensino Comercial. Estou dando um exemplo geral de que as pessoas debatem sem discutir ou ler o texto", criticou.