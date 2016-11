Temer irá parabenizar Trump por telefone nesta quarta, diz Planalto

O presidente Michel Temer irá parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira (9), segundo informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Ainda de acordo com a assessoria, Temer, após saber do resultado, ressaltou as fortes relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos e considerou equilibrado o tom do primeiro discurso de Trump como presidente eleito.

Trump, do partido Republicano, venceu a democrata Hillary Clinton, apontada como a favorita pelas pesquisas nos Estados Unidos. No discurso da vitória, ele prometeu reunir a nação e reconstruir a infraestrutura do país.

"Serei presidente para todos os americanos", disse. "Trabalhando juntos, vamos começar a tarefa urgente de reunir nossa nação. É isso que quero fazer agora por nosso país", continuou Trump.

A vitória de Donald Trump provocou reações pelo mundo que vão desde o espanto até a euforia de líderes de direita.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, enviou em um telegrama ao presidente eleito dizendo esperar uma melhora nas relações russo-americanas. Expressou a “esperança de que [seja realizado] um trabalho mútuo para tirar as relações entre Rússia e Estados Unidos de sua situação crítica” e “disse estar certo de que será iniciado um diálogo construtivo entre Moscou e Washington”.

Jean-Marie Le Pen, dirigente histórico da extrema-direita francesa e ex-presidente da Frente Nacional, disse "hoje, os Estados Unidos! França, amanhã! Parabéns!”