RepatriaÃ§Ã£o compensa maior parte da perda de receita da Bahia

A Bahia vai receber R$ 359 milhões em repasses do governo federal oriundos do programa de repatriação de recursos depositados ilegalmente por brasileiros no exterior e que foram legalizados, com pagamento de multa e imposto, até o final de outubro.

Este valor representa 72% do total perdido em repasses do Fundo de Participação dos Municípios, que o estado diz ser de R$ 500 milhões em 2016.

Somando-se este valor com medidas de austeridade que o governo Rui Costa também diz que adota permanentemente, zeram-se as perdas ou pode aparecer até um superávit, não?

Não há que se fazer discurso de coitadinho e culpar a crise por toda e qualquer deficiência do poder público estadual.

A Bahia é o estado que vai receber maior volume de recursos da repatriação. Pelo critério determinado pelo Tribunal de Contas da União, a distribuição dos R$ 46,8 bilhões que vieram para o Brasil se dá pela proporcionalidade entre desenvolvimento, renda e população, ficando o recurso maior para os mais pobres. São Paulo, por exemplo, receberá um valor equivalente a 10% do que vem para a Bahia.