Dia de protesto sexta-feira vai comeÃ§ar em frente Ã  prefeitura

Na próxima sexta-feira (11), diversas entidades e movimentos sociais de Feira de Santana farão um protesto a partir das 7h30, com concentração em frente à prefeitura.

O ato endossa as mobilizações convocadas pelas centrais sindicais de todo o país contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, que tramitou na Câmara dos Deputados como PEC 241, e diversos outros projetos do governo federal.

Durante o protesto, os manifestantes ainda reafirmarão a luta contra a Medida Provisória (MP) que prevê a reforma do Ensino Médio; os Projetos de Lei relacionados ao Movimento Escola sem Partido; além das reformas previdenciária e trabalhista.

A data, que marca o Dia Nacional de Greves, pretende reunir trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada. Conforme o calendário de atividades das centrais sindicais, outro Dia Nacional de Greves será realizado em 25 de novembro.

A expectativa é que, através dos atos públicos, os manifestantes pressionem os senadores a se posicionarem contra a PEC, que congela os gastos públicos por 20 anos, a partir de 2017, admitindo apenas a correção pela inflação do ano anterior.

A greve geral vem sendo construída coletivamente há alguns meses através de mobilizações que começaram com a Jornada de Lutas, ocorrida entre 12 e 14 de outubro, em Brasília, e no dia 15, nos estados.

Dia 10

No dia 10 de novembro, os representantes das diversas das entidades e movimentos sociais do município participarão da aula pública organizada pelos alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb) sobre a PEC 55 e a reforma do Ensino Médio. A atividade ocorrerá às 15h, na Praça de Alimentação, Centro de Feira de Santana, onde ainda haverá panfletagem.

Ocupação nas universidades

Na Bahia, a ocupação estudantil dos institutos e universidades reforça os atos públicos. Além das pautas nacionais, os alunos reivindicam demandas específicas.

Estão ocupadas as universidades federais do Oeste (Ufob), do Recôncavo (Ufrb) e da Bahia (Ufba), o Instituto Federal da Bahia (Ifba), mais as universidades estaduais de Feira de Santana (Uefs), do Sudoeste (Uesb), de Santa Cruz (Uesc) e da Bahia (Uneb).

Em Feira de Santana, os discentes ocuparam a reitoria desde 1º de novembro e fecharam o acesso ao campus no dia 3 deste mês. As atividades acadêmicas permanecem paralisadas. No fim de semana, devido à ocupação, não aconteceram as provas do Enem previstas para o local.